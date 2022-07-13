Son dakika haberleri | Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

13.07.2022 11:55
Son dakika haberleri | Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi Köryusuf köyünde yaşayan Aynur Yıldırım'ın (70) tek geçim kaynağı inek, kullanılmayan su kuyusuna düştü.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi Köryusuf köyünde yaşayan Aynur Yıldırım'ın (70) tek geçim kaynağı inek, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen ekipler 40 dakikalık çalışmayla ineği düştüğü kuyudan kurtardı.

Köryusuf köyünde yaşayan Aynur Yıldırım'ın ineği kullanılmayan ve üzeri saclarla kapatılan su kuyusundan geçerken, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kuyu çevresine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Muhtar Ramazan Kap'ın da yardımıyla içinde su bulunan kuyuya indi. İneği iple bağlayan ekipler, düştüğü kuyudan çıkardı.Köy Muhtarı Ramazan Kap, "Allah devletimize zeval vermesin, her daim yanımızda bulunup ve bizlere sahip çıkan kaymakamlığa şükranlarımızı sunarız. Vatandaşlarımızla kurtarılan ineğin sevincini yaşadık. Şu an hayvanın sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun" dedi. Aynur Yıldırım da tek ineği olduğunu belirterek, Kaymakam Abdullah Şahin'e  teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Aynur Yıldırım, Karakoçan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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