Son dakika haberleri... Su içtiği için dayak yediğini iddia eden Suriyeli çocuk, siteye hırsızlık yapmaya girmiş - Son Dakika

ADANA'da, çeşmeden su içtiği için dayak yediğini iddia eden 10 yaşındaki Suriyeli Muhammet E. B.'nin siteye hırsızlık yapmak için girdiği ortaya çıktı. Hırsızlıktan 5 suç kaydı olduğu öğrenilen Muhammet E.B.'nin tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su içmek istediği için T.Y. tarafından sopayla dövülen Suriyeli Muhammet E. B. ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Suriyeli çocuğun arkadaşlarıyla birlikte bölgede bulunan ev ve işyerlerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı Muhammet E. B.'nin yine hırsızlıktan 5 sabıkası olduğunu saptadı.

ÇEŞMEYİ YAKMAYA ÇALIŞTILAROlaydan önce Muhammet E.B.'nin apartman altında bulunan bir depodan hırsızlık yaparken yakalandığı söyleyen Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Necati Kipçak, "Bu bölgede 10-12 kişilik gruplar halinde geziyorlar. Dün muhtarlık binası önünde bulunan çeşmeyi yakmaya çalıştılar. Ben engel olmak istedim, bana küfrederek kaçtılar. Sürekli evlere ve işyerlerini soyuyorlar" dedi.

Muhammet E. B.'nin ayrıca tedavi için götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nden de kaçtığı öğrenildi.