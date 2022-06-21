Manisa 'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehmet Gezici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Gölmarmara, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.