Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2)

21.06.2022 07:56
Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberine göre 7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUManisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehmet Gezici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,


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Manisa'da toprak altında kalan son kişinin cesedine de ulaşıldı Manisa'da toprak altında kalan son kişinin cesedine de ulaşıldı Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı
Kaynak: DHA

Gölmarmara, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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