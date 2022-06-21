7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehmet Gezici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika