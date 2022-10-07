Yaşar'ın, hastanedeki görevlilere, araçta yanında bir kişi daha olduğunu belirtmesi üzerine ekipler yeniden çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yaşar Kurt, Çarşamba, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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