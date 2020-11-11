Son dakika haberleri: Su kuyusunda öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Su kuyusunda öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi

11.11.2020 17:47
Son dakika haberleri: Su kuyusunda öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi, System.String[]

Son dakika haber: Su kuyusunda öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildiAFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, tüfekle öldürülen ve 2 metre derinliğindeki kuyuda cesetleri bulunan Cevdet ve Zeliha Uysal çifti, Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Su kuyusunda öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, tüfekle öldürülen ve 2 metre derinliğindeki kuyuda cesetleri bulunan Cevdet ve Zeliha Uysal çifti, Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin çocukları, 25 Ekim günü, ulaşamadıkları anne babaları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine çiftin evine çok sayıda ekip gönderildi. Adrese gelen ekipler, anahtarı üzerinde olan kapıyı açarak, eve girdi. Çiftin cep telefonları evde, Cevdet Uysal'ın aracı ise kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu. Kayıp çifti bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Ancak, bir sonuç alınamadı. Dün köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Korkmaz, öğleden sonra dinlenmek için Yılanlı Dere mevkii yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınında oturdu. Bu sırada kötü kokuyu fark eden Korkmaz, 2 metrelik kuyuyu kontrol ettiğinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.CESETLERİN ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞÇoban Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerleri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde olan cesetlerin kayıp olarak aranan Cevdet Uysal (66) ile eşi Zeliha Uysal'a (64) ait olduğu belirlendi. Cesetler olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Yapılan incelemede, çiftin tüfekle öldürüldüğü daha sonra kuyuya atıldığı tespit edildi.6 AKRABA GÖZALTINA ALINDIYürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği belirtildi.GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLERDinar Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan Cevdet ve Zeliha Uysal'ın cenazeleri Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Gülltepe Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, Hilal Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze töreninde Uysal çiftinin yakınları gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uysal çiftinin cenazeleri Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.'EN BAŞINDAN BERİ DAYIMDAN ŞÜPHELENMİŞTİK'

Cevdet Zeliha Uysal çiftinin muhasebecilik yapan oğlu Abdullah Uysal, 17 gündür kayıp olan anne ve babasının cinayete kurban gittiğini söyledi. Cinayeti en başından beri dayısının işlediğini düşündüğünü belirten Uysal, "En başından beri dayım Bünyamin A.'dan şüphelenmiştik. Daha önce evimizi de yakmıştı. Bahçemizi ilaçlamıştı. Biz ondan şüphelenmiştik. Şüphelerimiz doğru çıktı. İtiraf etmesini bekliyoruz. Bahçemizi zehirledikten sonra babam ile dayım mahkemelik oldu. Uzlaşmaya gittiler. Dayım 2 bin lira ödemesi gerekiyordu. Paradan ziyade bunu ar meselesi yaptığını sanıyorum. Aralarında kavga çıkmış büyük bir ihtimalle. Kasıtlı öldürmüş. Ne olduysa biz köye taşınınca oldu. Dayımın tek başına yapabileceği bir iş olduğunu sanmıyorum. Biz adalet istiyoruz. Suçlular cezasını çeksin" dedi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Su kuyusunda öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi - Son Dakika


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