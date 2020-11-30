Son dakika haberleri | SÜ öğrencisi, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarıcı cihaz geliştirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | SÜ öğrencisi, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarıcı cihaz geliştirdi

30.11.2020 14:49
Son dakika haberleri | SÜ öğrencisi, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarıcı cihaz geliştirdi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı lisans öğrencisi Mustafa Yurdakul'un geliştirdiği cihaz, ortamda bulunan havayı sensörler aracılığıyla analiz ederek, risk durumunda sesli ve görsel olarak uyarıda bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı lisans öğrencisi Mustafa Yurdakul'un geliştirdiği cihaz, ortamda bulunan havayı sensörler aracılığıyla analiz ederek, risk durumunda sesli ve görsel olarak uyarıda bulunuyor.

SÜ'den yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Yurdakul, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH), solunum yollarında duyarlılığın artmasına bağlı olarak solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik hastalıklar olduğunu hatırlattı.

Bu tip hastalıklarda toz, duman, koku, polen gibi faktörlerin ataklara neden olduğunu ifade eden Yurdakul, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarı sistemi geliştirmeye karar verdiğini anlattı.

Geliştirdiği cihazın 160 gram ağırlığıyla taşınabilir olma özelliğine sahip olduğunu aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Projemizde astım ve KOAH tetikleyicileri arasında yer alan karbonmonoksit, partiküler madde, ozon gazı, nem ve sıcaklık değerlerinin ayrı ayrı değerlendirilip yorumlanabilmesi ve bireylerin hastalıklarını kendilerinin yönetebilmesi amaçlanmıştır. Cihazımız, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşik değerlere göre sesli ve görsel uyarıda bulunmaktadır. Cihaza entegre edilen sensörler aracılığıyla belirli sürelerde otomatik olarak ölçüm yapılabilmektedir. Ölçülen sensör değerleri bluetooth veya wifi modülü üzerinden kaydedilerek, uyarı bilgileri mobil cihaza gönderilmektedir. Ölçülen değerler konum ve zaman bilgisi ile kaydedilerek mobil uygulama ile takip edilebilmektedir."

Yurdakul, cihazı, diğer ölçüm cihazlarına göre oldukça uygun bütçeyle tasarladıklarını kaydetti.

"Proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Bölge birincisi oldu"

Proje Danışmanı SÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise projenin geliştirilebilmesi için SÜ Bilimsel Araştırma Projelerinden (BAP) destek aldıklarını ifade etti.

Projenin elektronik ve yazılım kısmından oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Taşdemir, "Projemiz, Konya'da yapılan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında bölge birincisi olmuştur. Daha sonra projemize, TÜBİTAK 1512 Genç Girişimci Programı'na başvurmak amacıyla akıllı bir sistem ilave ettik. Bu programda da ön aşamayı geçtik. Cihazımız, daha akıllı olarak hem bireysel hem de kamuya açık alanlar olmak üzere farklı ortamlarda kullanılabilecektir." ifadelerini sullandı.

Selçuk Üniversitesi, Mustafa Yurdakul, Astım, KOAH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SÜ öğrencisi, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarıcı cihaz geliştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı
Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı         
15:17
Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı         
14:51
53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı         
14:41
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Esenyurt'ta düğün salonunda pazar ayini! Polis baskını kamerada Esenyurt'ta düğün salonunda pazar ayini! Polis baskını kamerada         
13:22
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı 241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı         
13:01
Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı         
12:06
Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor         
12:02
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler         
11:50
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 15:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | SÜ öğrencisi, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarıcı cihaz geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei