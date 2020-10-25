Son dakika haber: Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar - Son Dakika

Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar

- İtfaiye ekibi ve vatandaşlar sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun mücadele verdi

- Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavşakta su tankeri ile çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Bartın - Safranbolu kavşağında meydana geldi. Bartın istikametinden kavşağa giriş yapan Necdet Demir idaresindeki 02 HK 464 plakalı su tankeri, Safranbolu istikametine seyreden Hilmi Acaroğlu idaresindeki 67 AE 214 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Acaroğlu ile yanında bulunan Ergin Ergül bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye kırım ekibi ile vatandaşların yardımı sonucu otomobilde yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol ise ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili trafik polisler soruşturma başlattı.