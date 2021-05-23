Son dakika haberleri: Su tartışmasında baba ve oğlunu öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Su tartışmasında baba ve oğlunu öldüren zanlılar tutuklandı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde tarla sulaması yüzünden çıkan tartışmada baba ve oğlunu öldüren 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım ile aynı köyde ikamet eden S.A. ve E.A. arasında arazi sulaması yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre Ö.A.'nın tabanca ile açtığı ateş sonucu baba oğul vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra kaçan 3 zanlı ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.A., Ö.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlılarının mahkemeden çıktıklarında soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.