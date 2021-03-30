Son dakika haberleri... SUBÜ'de 5 binden fazla öğrenci salgın sürecinde iş deneyimi kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... SUBÜ'de 5 binden fazla öğrenci salgın sürecinde iş deneyimi kazandı

30.03.2021 17:03
Son dakika haberleri... SUBÜ'de 5 binden fazla öğrenci salgın sürecinde iş deneyimi kazandı, System.String[]

Son dakika haberler: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), "+1 Uygulamalı Eğitim Modeli"ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sürdürerek 2020-2021 akademik yılında 5 bin 134 öğrenciyi iş deneyimine kavuşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), "+1 Uygulamalı Eğitim Modeli"ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sürdürerek 2020-2021 akademik yılında 5 bin 134 öğrenciyi iş deneyimine kavuşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini iş yeri uygulamasında geçirmeye devam ediyor.

Modelin SUBÜ'nün vazgeçilmezi olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Sağlık açısından zorlu süreçten geçiyoruz. Pandemi başladığından bu yana iki dönem boyunca yüz yüze eğitim hiç olmadı. Bu dönemde ise sadece derslerin uygulamalı kısımları yüz yüze yapılıyor. Öğrencilerimizden ayrıyız. Teorik eğitimlerin telafisi olur ancak sahada öğrenciyken kazanılacak deneyimlerin telafisi olmaz. Bu nedenle kısa süre dışında +1 uygulamamızdan asla ödün vermedik." ifadelerini kullandı.

Sarıbıyık, öğrencilere bulundukları şehirlerde de iş yeri eğitimine katılma kolaylığı sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kararlılığımız her bir öğrencimizin ve ülkemizin yararı için. Çok şükür genel olarak durgun bu süreçte dahi geride bıraktığımız güz yarıyılında ön lisans düzeyinden 1578, lisans düzeyinden 409 olmak üzere 1996 öğrencimizi; bahar yarıyılında ise ön lisans düzeyinden 2 bin 178, lisans düzeyinden 960 olmak üzere 3 bin 138 öğrencimizi iş yeri uygulamasına gönderdik. 2020-2021 akademi yılında toplam 5 bin 134 öğrencimizi saha deneyimine kavuşturmuş olduk."

Türkiye'de salgın sürecine rağmen üretim sektörünün büyüdüğünü, ihracat oranlarının yükseldiğini ve nitelikli eleman ihtiyacının arttığını vurgulayan Sarıbıyık, işverenlerin yüzde 93,33'ünün 3+1, yüzde 90,44'ünün ise 7+1 uygulamasından memnun olduğunu kaydetti.

Sakarya, Rektör, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SUBÜ'de 5 binden fazla öğrenci salgın sürecinde iş deneyimi kazandı - Son Dakika


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