Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri tarafından geliştirilen insansız hava araçları, "TEKNOFEST 2021 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması"da ödüle layık görüldü.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrenci ekiplerinin katıldığı yarışmalarda, "ABRA İHA" ve "ARTEK HYPERION" takımları, üniversiteye 2 mansiyon ödülü kazandırdı.

Bursa Yunuseli Havaliman'nda gerçekleştirilen yarışmada SUBÜ ekiplerinden "Sabit Kanat" kategorisinde yarışan "ABRA İHA", 65 takım arasında sekizinci oldu.

"Döner Kanat" kategorisinde ise "ARTEK HYPERION" takımı mansiyon ödülünü kazandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık gün boyu öğrencilerin yanında yer alarak yarışları takip etti.

Ödül töreninde yarışmayı kazanan ekiplere ödüllerini, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir takdim etti. ???????