Son dakika haberleri | Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Arabacı ile birlikte 3 zanlı adliyede - Son Dakika

Son dakika haberleri | Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Arabacı ile birlikte 3 zanlı adliyede

Son dakika haberleri... Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Arabacı ile birlikte 3 zanlı adliyedeMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işlenen cinayetin azmettirici olduğu gerekçesiyle aranırken İzmir Çeşme'de yakalanan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) suç çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Necati Arabacı ve...

Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Arabacı ile birlikte 3 zanlı adliyede

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işlenen cinayetin azmettirici olduğu gerekçesiyle aranırken İzmir Çeşme'de yakalanan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) suç çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Necati Arabacı ve cinayete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 şüpheli yakalandı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polis ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, olayın azmettiricisinin suç çetesinin lideri olduğu öne sürülen ve İnterpol tarafından da aranan Necati Arabacı olduğu tespit edildi. Arabacı dün, İzmir'in Çeşme ilçesinde Muğla polisince Bodrum'a götürülmek üzere yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayete karıştıkları belirlenen H.N.U ve O.P. adlı 2 zanlı da Menteşe ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri adliye çevresindeki park araçlarını kaldırırken, Muğla il merkezinden özel çevik kuvvet ekiplerince adliye çevresinde kuş uçurtmadığı görüldü.

Bodrum, Muğla, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Arabacı ile birlikte 3 zanlı adliyede - Son Dakika
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