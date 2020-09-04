Son dakika haberleri! Suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan ve son yaptığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de 6 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin soruşturma başlatmasının ardından hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(İHA)