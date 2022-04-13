Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA

13.04.2022 11:46

Son dakika haberi... FATİH'te, çok sayıda silahlı yaralama olayına karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

FATİH'te, çok sayıda silahlı yaralama olayına karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Çete üyelerinin motosikletle silahlı saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat'tan beri Fatih'te 4 farklı silahlı yaralama ve bir silahlı yaralamaya teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı. Bu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen E.Y. liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de katılığı operasyonda, çete lideri E.Y. yanındaki suç örgütü yöneticisi ile birlikte kaçmaya çalışırken İzmir'de gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheli ise İstanbul'da yakalandı.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil olabilecek malzeme, silahlı eylemlerini kasklı ve motosikletli olarak gerçekleştirdikleri koruyucu kasklar, çok sayıda tabanca fişeği kovanı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerini ardından adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA
Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA
Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA

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Ötekİstanbul: Kumkapı Ötekİstanbul: Kumkapı Son dakika... İstanbul ve İzmir'de suç çetesine operasyon: 8 gözaltı Son dakika... İstanbul ve İzmir'de suç çetesine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul, Saldırı, Fatih, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika
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