Son dakika haberleri: Suçüstü yakalanan telefon hırsızı tutuklandı - Son Dakika

BURSA'da, telefon satışı yapılan mağazalarda, alarmlarını sökerek toplam değeri 18 bin 700 TL olan 6 cep telefonu ve 1 akıllı saat çalan I.D. (35) polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 8 suç dosyasından aranması olan I.D., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen telefon satışı yapılan mağazalardan hırsızlık ihbarlarının gelmesi üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının olduğu telefon mağazalarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin I.D. olduğunu belirledi. Şüphelinin mağazalara müşteri olarak girip, alarm sistemlerini sökerek 6 cep telefonu ve akıllı saat çaldığını belirledi. I.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, dün Kent Meydanı'nda şüpheliyi takibe aldı. Bir telefon mağazasına giren I.D. burada suçüstü yakalandı. Polisin yaptığı kontrolde 8 suçtan aranması olduğu belirlenen I.D. gözaltına alınarak Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan I.D.'nin hırsızlık yaptığı anlar bir telefon mağazasının güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde şapka ve güneş gözlüğüyle kendini gizlemeye çalışan şüpheli, mağaza görevlisinin bir anlık boşluğunu fırsat bilerek, rafta bulunan cep telefonunu alıp çantasına koyduğu görülüyor.