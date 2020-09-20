Son dakika haberleri! Sudan'da araç lastiği yakılan bir madende karbonmonoksit zehirlenmesi : 6 ölü
Son dakika gelişmesine göre Sudan'ın Kuzey eyaletine bağlı Vadi Halfa kentindeki bir maden ocağında 6 işçi karbonmonoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdi.
Sudan'ın Kuzey eyaletine bağlı Vadi Halfa kentindeki bir maden ocağında 6 işçi karbonmonoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdi.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, eyaletin Duveyşat bölgesinde bulunan altın madeninde kayaları parçalamak için araç lastiği yakan 6 madenci, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
İşçilerden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı, kalan 2 madencinin cesetlerini ocaktan çıkarmak için çalışmalar sürdürülüyor.
Sudan, İşçi, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:53 - Kaynak: AA
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