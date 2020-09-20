İşçilerden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı, kalan 2 madencinin cesetlerini ocaktan çıkarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, eyaletin Duveyşat bölgesinde bulunan altın madeninde kayaları parçalamak için araç lastiği yakan 6 madenci, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sudan 'ın Kuzey eyaletine bağlı Vadi Halfa kentindeki bir maden ocağında 6 işçi karbonmonoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sudan'da araç lastiği yakılan bir madende karbonmonoksit zehirlenmesi : 6 ölü - Son Dakika

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