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Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

07.02.2022 19:35
Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Son dakika haber: Sudan'ın başkenti Hartum, Medeni ve Port Sudan şehirlerinde, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle protestolar düzenlendi.

Sudan'ın başkenti Hartum, Medeni ve Port Sudan şehirlerinde, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle protestolar düzenlendi.

Göstericiler, "Zor günler sürmeyecek", "Tutuklulara özgürlük" ve "Bir süre sonra da olsa biz kazanacağız" yazılı pankartlar taşıyarak, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

Polis, protestocuları gaz, ses bombaları ve renkli suyla dağıtırken, göstericiler, güvenlik güçlerine taş ve atılan gaz bombaları ile karşılık verdi.

Direniş Komiteleri, tam sivil yönetim talebiyle 14, 21 ve 28 Şubat'ta da halkı meydanlara çağırdı.

Sudan'da 25 Ekim 2021'de ordunun yönetime el koyup hükümeti feshetti ve olağanüstü hal ilan edildi ancak şimdiye kadar ülkede hükümet kurulamadı.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, 25 Ekim 2021'den bu yana güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucunda teyit edilen ölü sayısının 79'a ulaştığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler 8 Ocak'ta, ülkedeki krizin çözümü için Sudanlı taraflar arasında siyasi diyalog süreci başlatmıştı.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'den beri, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

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cumhurbaşkanlığı sarayı, Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika


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