Üye Girişi
Son dakika haberleri: Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı

10.02.2022 17:03
Son dakika haberleri: Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Sudan'da eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) önde gelen bazı isimleri gözaltına alındı.

Sudan'da eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) önde gelen bazı isimleri gözaltına alındı.

Başkent Hartum'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sudan Kongre Partisi lideri Ömer Digeyr, koalisyon sözcüsü Vecdi Salih ve eski "Beşir Rejiminin İzlerinin Ortadan Kaldırılma Komitesi" Genel Sekreteri Osman et-Tayyib'in gözaltına alındığını duyurdu.

Digeyr, geçiş dönemine dönülmesi için tüm devrimci güçleri tek cephe oluşturmaya çağırdı.

Sudan Kongre Partisi, dün, eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un da gözaltına alındığını açıklamıştı..

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak'ta görevinden istifa etmişti.

YORUMLAR
500

Özgürlük, Hartum, Kongre, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement