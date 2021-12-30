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Son dakika haberleri! Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor

30.12.2021 18:12
Son dakika haberleri! Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sudan'da askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi için ülke genelinde 25 Ekim'den bu yana düzenlenen geniş katılımlı gösteriler devam ediyor.

Sudan'da askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi için ülke genelinde 25 Ekim'den bu yana düzenlenen geniş katılımlı gösteriler devam ediyor.

Başkent Hartum ve çok sayıda kentte, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ordu komutanı sıfatıyla 25 Ekim'deki askeri müdahalesi, sonrasında aldığı kararlar ve Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için göreve iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında 21 Kasım'da imzalanan siyasi anlaşmaya karşı çıkanlar, bu hafta da meydanlara indi.

Sudan Meslek Odaları ve Direniş Komitelerinin çağrısıyla binlerce kişi, Hartum'un Bahri ve Umdurman bölgelerinin yanı sıra Kesele, Port Sudan ve Atbera kentlerinde yürüyüş ve gösteriler düzenledi.

"Özgürlük, barış ve adalet", "Müzakere, ortaklı ve pazarlık yok", "Kararımızdan dönmemiz imkansız" ve "Demokratik sivil yönetime evet" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, askeri darbe karşıtı slogan attı, askerin, yönetimi bir an önce ve tamamen sivillere devretmesini istedi.

Sudan polisi, askerin liderliğindeki ve seçime kadar ülkeyi yönetecek en üst iktidar organı geçici Egemenlik Konseyinin yönetim merkezinin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericileri gaz ve ses bombasıyla müdahale ederek dağıttı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilendi.

Sivil yönetim yanlısı gruplar, yarın cuma namazından sonra da halkı meydanlara çağırdı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 19 Aralık 2018'deki halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri 2 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Bugünkü gösteriler öncesinde ülkenin birçok bölgesine getirilen telefon ve internet erişimi kısıtlaması sürüyor.

Sudan güvenlik güçleri, dün akşam ve bu sabah, Hartum Uluslararası Havalimanı, Devlet Başkanlığı Sarayı, Ordu Komutanlığı ile köprülere çıkan tüm yolları konteynerler, barikatlar ve askeri araçlarla kapatmış, güvenlik önlemlerini arttırmıştı.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken, ordu ise Aralık Devrimi'nin gidişatının düzeltilmesi ve ülkenin bölünmesini önlemek için kanunların verdiği yetkiyi kullandıklarını ve Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini bildiriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Sudan, Ordu, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor - Son Dakika


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