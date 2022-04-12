Son dakika haberleri | Sudan'da Türkçe öğrenimi talebinin karşılanmasında Türkoloji bölümleri açılması önerisi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sudan'da Türkçe öğrenimi talebinin karşılanmasında Türkoloji bölümleri açılması önerisi

12.04.2022 23:18
Son dakika haberleri | Sudan'da Türkçe öğrenimi talebinin karşılanmasında Türkoloji bölümleri açılması önerisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhammed Hasan Dahab ile bir araya gelerek, ülkedeki yoğun Türkçe öğrenimi talebinin karşılanması konusunu ele aldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhammed Hasan Dahab ile bir araya gelerek, ülkedeki yoğun Türkçe öğrenimi talebinin karşılanması konusunu ele aldı.

Başkent Hartum'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasında yüksek öğretim alanındaki iş birliği projeleri gözden geçirildi.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da Türkçe eğitimine yoğun talebin olduğuna dikkati çekerek, "Yunus Emre Enstitüsü, bu talebi karşılamak için yetersiz kalıyor. Özel kurslar da Türkçe dersleri veriyor. Bu açığın giderilmesi için bazı üniversitelerde Türkoloji bölümleri açılmasını konuştuk." dedi.

Konu gündemde olmasına rağmen Kovid-19 salgını ve geçiş dönemi nedeniyle sürecin yavaşladığını belirten Neziroğlu, Bakan'ın destek sözü verdiğini dile getirdi.

Neziroğlu, "Sudan, Türkiye Burslarında en çok burs alan ülkelerden biri. Ayrıca pandemi sebebiyle sekteye uğrayan Yüksek Öğretim Kurulu tarafından akademisyenler için tahsis edilen yüksek lisans ve doktora burslarının yeniden canlandırılması hususunda da görüştük." diye konuştu.

Sudan'ın batısındaki Nyala şehrinde Sağlık Bilimler Üniversitesine bağlı Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun 2 yıldır başarılı şekilde eğitimine devam ettiğini söyleyen Neziroğlu, "Sudan Yükseköğretim Bakanı, benzer bir meslek yüksek okulunun başkent Hartum'da da açılmasından çok memnun olacaklarını dile getirdi." dedi.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sudan'da Türkçe öğrenimi talebinin karşılanmasında Türkoloji bölümleri açılması önerisi - Son Dakika


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