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Son dakika haberleri! Sudan'da yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki olarak sokağa çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sudan'da yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki olarak sokağa çıktı

18.01.2022 19:23
Son dakika haberleri! Sudan'da yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki olarak sokağa çıktı

Son dakika haberleri... Sudan'da yüzlerce kişi, güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere aşırı şiddet kullanmasına tepki olarak protesto gösterileri düzenledi.

Sudan'da yüzlerce kişi, güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere aşırı şiddet kullanmasına tepki olarak protesto gösterileri düzenledi.

Polisin orantısız güç kullanmasına karşı çıkan protestocular, başkent Hartum ve bazı kentlerde yollarda lastik yaktı, barikatlarla araçların geçişini engelledi.

Tam sivil yönetime geçiş talebiyle dün düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Sudan Doktorlar Birliği ile Sudan Doktorlar ve Uzman Hekimler Komitesince yapılan ortak yazılı açıklamada, acil durumlar dışında doktorların askeri ve polis hastanelerinde çalışmayacağı ve bugünden itibaren 3 günlük greve gidecekleri belirtilmişti.

Ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim 2021'den bu yana gösterilerde öldürülenlerin sayısı 71'e yükseldi.

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Protesto, Hartum, Polis, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sudan'da yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki olarak sokağa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sudan'da yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki olarak sokağa çıktı - Son Dakika
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