Son dakika haberleri... Sudan'daki kabile çatışmalarında 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sudan'daki kabile çatışmalarında 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

17.10.2022 23:54
Son dakika haberleri... Sudan'daki kabile çatışmalarında 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler, Sudan'ın güneydoğusunda yer alan Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında 13 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Sudan'ın güneydoğusunda yer alan Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında 13 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA'ya göre, Mavi Nil'in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasında başlayan ve 2 kişinin öldüğü olayların ardından 13 Ekim'de bölgedeki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Düne kadar süren ve binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açan şiddet olayları sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Temmuzdaki çatışmada 109 kişi ölmüştü

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi arabuluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşmasıyla şiddetin sona erdirilmesi konusunda mutabakat sağlamıştı.

OCHA, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışma sona ermeli, Eritre güçleri çekilmeli BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışma sona ermeli, Eritre güçleri çekilmeli Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDG, ülkedeki siyasi çözümle ilgili vizyonunu açıkladı (1) Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDG, ülkedeki siyasi çözümle ilgili vizyonunu açıkladı (1)
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sudan'daki kabile çatışmalarında 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 01:00:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sudan'daki kabile çatışmalarında 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement