Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA'ya göre, Mavi Nil'in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasında başlayan ve 2 kişinin öldüğü olayların ardından 13 Ekim'de bölgedeki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Sudan'daki kabile çatışmalarında 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika

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