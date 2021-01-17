Son dakika haberleri... - Sudan'daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü, 97 kişi yaralandı - Son Dakika

- Sudan'daki şiddet olaylarında 48 kişi öldü, 97 kişi yaralandı

HARTUM - Sudan'da meydana gelen şiddet olaylarında 48 kişinin öldüğü, 97 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyna kentinde iki kabile arasında yaşanan şiddet olaylarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 48 kişinin öldüğü belirtildi. Sudan Doktorlar Birliği, çıkan olaylarda en az 97 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Şiddet olaylarının Cuma günü, yerlerinden edilmiş insanların kaldığı bir kampta iki kişi arasında çıkan kavga nedeniyle çıktığı ifade edildi. Çatışmaların bugün de devam ettiği öğrenildi. Şiddet olayları nedeniyle yerel makamlar eyalet genelinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sudan'da Nisan 2019'da Ömer el-Beşir yönetimi devrilmiş, Ağustos 2019'da askeri-sivil bir ortak yönetim başlatılmıştı.