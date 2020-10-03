Son dakika haberleri: Sudan Geçiş Hükümeti ve silahlı gruplar arasında nihai barış antlaşması imzalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sudan Geçiş Hükümeti ve silahlı gruplar arasında nihai barış antlaşması imzalandı

Son dakika haberler: Sudan'da geçiş hükümeti ve silahlı gruplar arasında nihai barış antlaşması Güney Sudan'ın başkenti Juba'da düzenlenen törenle imzalandı.

Son dakika haberleri: Sudan Geçiş Hükümeti ve silahlı gruplar arasında nihai barış antlaşması imzalandı, System.String[]

Sudan'da geçiş hükümeti ve silahlı gruplar arasında nihai barış antlaşması Güney Sudan'ın başkenti Juba'da düzenlenen törenle imzalandı.

Sudan'da geçiş hükümeti ve silahlı gruplar arasında Güney Sudan'ın başkenti Juba'da nihai barış antlaşması imzalandı. Juba'daki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen törende, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris ve silahlı hareketlerin temsilcileri nihai barış anlaşmasına imza attı. Törene bölge ve Arap dünyasından liderler, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'den (BM) temsilciler katıldı.

Anlaşma, Sudan hükümeti ile ülkenin batısı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesindeki 9 silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek.

Öte yandan Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 2019'daki darbenin ardından Sudan hükümeti ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla arabuluculuk girişimi başlatmıştı. - JUBA

Son dakika haberleri: Sudan Geçiş Hükümeti ve silahlı gruplar arasında nihai barış antlaşması imzalandı

Güney Sudan, Devrimci, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sudan Geçiş Hükümeti ve silahlı gruplar arasında nihai barış antlaşması imzalandı - Son Dakika

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