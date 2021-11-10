Son dakika haberleri! Sudan güvenlik güçleri, Güney Darfur'da 13 öğretmeni gözaltına aldı - Son Dakika

Sudan'da güvenlik güçlerinin ülkenin batısındaki Güney Darfur eyaletinde 13 öğretmeni gözaltına aldığı bildirildi.

Askeri müdahale karşıtı protestoları organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği bünyesindeki Sudan Öğretmenler Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Darfur'da Öğretmenler Komitesi Başkanı Haşim Zekeriya ve yardımcısının da aralarında olduğu 13 öğretmen gözaltına alındı.

Komite, 7 Kasım'da da askeri müdahale karşıtı gösterilere katılan 87 öğretmenin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yargılanmadan başkent Hartum'daki Soba Cezaevi'ne konulduğunu öne sürmüştü.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun, Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların "sivil itaatsizlik" ve grev çağrısı yaptığı Sudan'da dar katılımlı eylemler sürüyor.

Ülkede askeri müdahaleye tepki olarak 5 üniversitede eğitim durdurulurken bazı bölgelerde öğretmenler de protestolara katılıyor.