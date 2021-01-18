Son dakika haberleri... Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 129'a yükseldi - Son Dakika

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki çatışmalarda ölü sayısının 129'a yükseldiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda ölü sayısının 129'a yükseldiği, askerlerin ve çocukların da aralarında olduğu 198 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Dün yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının personel ve malzeme eksikliği nedeniyle zor şartlar altında görevini sürdürdüğü belirtilerek, çatışma alanındaki yaralıların sağlık merkezlerine nakli için güvenlik güçlerinden destek istenmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk, ordu, istihbarat ve adli makamların temsilcilerinden oluşan bir heyeti çatışmaların sürdüğü Cineyne kentine gönderme kararı almıştı.

Cineyne kentinin Kirindag bölgesinde, 16 Ocak'ta iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede evlerin ateşe verildiği şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Batı Darfur Valiliği, şiddet olayları nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.