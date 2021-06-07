Son dakika haberleri... Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 36 kişi öldü - Son Dakika

Sudan'ın Güney Darfur eyaletine bağlı Um Dafuk kentinde iki kabile arasında çıkan çatışmalarda 36 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Arap kökenli Taayişa??????? ve Afrika kökenli Fellate kabileleri arasında çıkan çatışmaları sonlandırmak için bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Um Dafuk kentinde 36 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı çatışmalarla ilgili soruşturma komisyonu kuruldu.

Çatışmaların nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde de bu yılın başından beri devam eden kabile çatışmalarında 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Sudan'da kabile çatışmaları, Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden birisi olarak varlığını koruyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorunun kısa vadede çözülmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.