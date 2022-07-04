Son dakika haberleri | Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi

04.07.2022 10:29
Son dakika haberleri | Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi

Son dakika gündem haberine göre Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir, Türk yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdi.

Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir, Türk yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdi.

Beşir, başkent Hartum'daki Bakanlık binasında, Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik AŞ Genel Müdürü Murat Halit Durceylan ile iki ülke arasındaki ortak iş birliği ve ülkedeki Türk maden yatırımlarının nasıl geliştirileceğini görüştü.

Toplantıya, MTA Sudan Müdürü Adem Akdemir ve Genel Müdür Danışmanı Yunus Badem de katıldı.

Durceylan, Maden Bakanı Beşir'e, Bakanlık ile 2018 yılında imzalanan anlaşma gereğince Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde şirkete tahsis edilen maden sahalarında yapılan çalışmaların sonuçları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Durceylan, bu bölgelerde üretimin başlaması durumunda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin hızla gelişeceğini belirtti.

Maden Bakanı Beşir de iki ülke arasındaki teknik ve ikili iş birliğine övgüde bulunarak değerli ve endüstriyel madenlerde gelecek vadeden yatırım fırsatları oluşturma ve Türk yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdi.

Beşir, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler gereği Türk şirketlerine özel ihtimam göstermeleri için ilgili makamlara talimat verdi.

Yeraltı zenginlikleri ile bilinen Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, altının yanı sıra demir, bakır, krom, çinko, mika, gümüş gibi maden rezervleri bulunuyor.

Sudan Merkez Bankasına göre, ülke, bu yılın ilk çeyreğinde 720 milyon dolar değerinde yaklaşık 12 ton altın ihraç etti.

Sudan Ticaret Odaları Birliği (STOB) Başkanı Nadir el-Hilali, geçen ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madencilik alanında da çok büyük fırsatlar var ve bu altınla sınırlı değil. Krom, bakır, demir, mika ve çok sayıda maden çıkarılabilir. Bunun meyvesini elde etmek için altyapıya ihtiyaç var. Altyapı da büyük bir yatırım alanı." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi - Son Dakika

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