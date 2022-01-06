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Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı

06.01.2022 20:13
Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı

Son dakika haberler... Sudan polisi, başkent Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericilere yoğun gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Sudan polisi, başkent Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericilere yoğun gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve 21 Kasım 2021'deki siyasi mutabakata karşı çıkan binlerce kişi, Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkent sokaklarında toplandı.

Serveti bölgesinde toplanan ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, askeri darbe karşıtı slogan atarak, yönetimin bir an önce ve tamamen sivillere devredilmesini istedi.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin saraya ulaşmasını engellemek için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilendi.

-"Devletin sivilleşmesi için sokaklardayız"

Protestoculardan Şeyma Abdülhamid, "3 senedir devletin sivilleşmesi için sürekli sokaklardayız. İstifa eden Başbakan Abdullah Hamduk demokratik dönüşüm için tek umudumuzdu. Bu beklentimiz gerçekleşmedi ancak hedefimizden geri adım atmayacak ve bu konuda ihmalkar davranmayacağız."dedi.

Asker ve milis güçlerin devleti yönetmesinin örfen mümkün olmadığını belirten Abdülhamid, "Gelişmiş tüm ülkeler, tam özgürlük ve demokrasinin olduğu sivil ülkelerdir. Kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Sadece özgürlük, barış ve adalet bekliyoruz." diye konuştu.

Gösterici Abdullah Muhammed ise şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Sudanlılar bu kötü yönetimi reddediyor. Bugün, askeri darbenin üzerinden ve devletsiz 75 gün geçti. İhlallerle geçen 75 gün. 50'den fazla kişi gençliğinin baharında hayatını kaybetti. Öldürülen gençler ülkenin geleceğiydi. Hartum ve diğer büyük şehirlerde mevcut iktidara karşı barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü için insanlar sokağa çıkıyor. Bu yönetim, yönetim değil. Zorbalık, öldürme ve baskıyla yönetiyorlar. Asker ve Güvenlik Komitesi, 3 yıldır demokrasi, özgürlük ve sivil idareyi devirmek için yönetimde. Zafer kazanana ve askeri yönetim düşene dek her seferinde saraya yürüyeceğiz."

Halkın ve göstericilerin orduyla bir sorunu olmadığını vurgulayan Muhammed, "Maalesef, saray asker tarafından işgal edilmiş durumda. Gençlerimizin, bizim, orduyla bir sorunumuz yok. 2019'dan beri asker ile siviller arasında iyi ve dengeli bir ilişki kurulamadı. Güvenlik Komitesi, devrik lider Beşir'in komitesi ve bunu herkes biliyor. Devrim tamamen başarılı oldu. Çünkü Beşir rejiminin devrilmesi ve İslami Hareket'in ortadan kalkmasını sağladı. Devrim, tüm Sudanlıların devrimi." dedi.

-"Hamduk, bizim için artık bir hiç"

İsmail Abdusselam da gösterilerin başarılı olduğunu ve doğru yolda ilerlediklerini aktararak, "Burhan, 25 Ekim'de aldığı kararların tamamını geri çekti. Darbeden önceki hükümetin de geri gelmesini bekliyoruz. Devrimin değerleri, hedefleri var. Devrim bir şahsın üzerine dayanmıyor." diye konuştu.

İstifa eden Başbakan Abdullah Hamduk ile ilgili olarak "Sokağa göre, kime sorarsanız sorun, Hamduk bizim için artık bir hiç, sıfır." değerlendirmesini yapan Abdusselam, şunları kaydetti:

"Protestocuların asıl ve tek hedefi 1956'dan bu yana devam eden yönetimin durdurulması. Darbelerin ardından demokrasi ve yeniden darbeler geliyor. Darbeci yönetimi durdurmak için sokağa çıktık. Gösteriler, darbeci yönetim düşene dek sürecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sembolik bir önemi var. Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan sarayda olduğu için, konseyini ve darbesini o düşene kadar tamamen reddettiğimizi haber etmek için orayı kuşatmaya gidiyoruz. Sloganlarımız net. Hedefimiz tek. O da darbeci yönetimin düşmesi ve tüm yönleriyle sivil bir hükümetin kurulması."

Ülkede 25 Ekim 2021'den bu yana devam eden protestolarda, yüzlerce gösterici gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralanırken, 57 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı
Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı
Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı
Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı

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cumhurbaşkanlığı sarayı, Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sudan polisi, askeri yönetim karşıtlarını gaz ve ses bombasıyla dağıttı - Son Dakika


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