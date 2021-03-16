Son dakika haberleri! Sudan ve Kongo askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika

Sudan ve Kongo, hava kuvvetleri arasında koordinasyon ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman el-Huseyin, Afrika kıtasının orta batı bölümünde yer alan Kongo'nun Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Diasuka Dia Kenyatta başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede, iki ülke hava kuvvetleri arasındaki koordinasyonun önemine değinildi.

Huseyin, iki ordunun askeri kabiliyetlerini daha da artırmak için iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve çabaların birleştirilmesi çağrısı yaptı.