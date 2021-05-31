Sudan ve Mısır ordularının 6 günlük ortak savaş tatbikatı tamamlandı - Son Dakika

Eşini taciz eden kişiye etek ve sütyen giydirip döve döve karakola götürdü

Sudan ve Mısır ordularının, Etiyopya'yla yaşanan Hedasi Barajı krizinin tırmandığı dönemde düzenlediği ortak savaş tatbikatı sona erdi.

Hedasi Barajı'nın ikinci kez doldurulması tartışmalarına denk gelen 6 günlük tatbikat sonrası açıklama yapan Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, "Nil Koruyucuları" tatbikatının, savaş yeteneklerini artırmayı ve düşmanlara caydırıcı gücü göstermeyi amaçladığını belirtti.

"Ulusal güvenliğimiz korunduğu sürece kimseyi hedef almıyoruz." ifadesini kullanan Hüseyin, Sudan ve Mısır'ın kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın önceki tatbikatların bir uzantısı olduğunu söyledi.

Sudan ve Mısır, nisan ayında ve Kasım 2020'de de ortak tatbikat düzenlemişti.

Hedasi Barajı'nın doldurulmasına ilişkin üçlü bir anlaşmaya varılmamış olsa da Etiyopya, temmuz ayında barajı ikinci kez doldurmaya başlayacağını duyurmuştu.

Mısır ve Sudan, Etiyopya'nın ortak anlaşmaya yanaşmadığını ileri sürerek, Nil Nehri'ndeki su akışında yaşanan olumsuz bir duruma seyirci kalmayacaklarını açıklamıştı.