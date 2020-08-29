Son dakika haberleri... Şuhut'ta zabıtalardan dilenci operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şuhut'ta zabıtalardan dilenci operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri tarafından halkın duygularını istismar eden dilencilerle etkin mücadele çalışmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri tarafından halkın duygularını istismar eden dilencilerle etkin mücadele çalışmaları devam ediyor.
Şuhut Zabıta Amirliği, halkın yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını artırdı. İlçe kent merkezinde, kavşaklarda ana arterlerde, pazar ve çarşı merkezinde yoğunlaşan ve yapılan denetimlerde halkın manevi duygularını istismar ettiği belirlenen 4 yetişkin ve beraberindeki 2 çocuk dilenciye müdahale edildi. Zabıta ekipleri müdahale ettikleri dilencilere yönelik kimlik kontrolü yaparak yolcu otobüsüne bindirerek şehir dışına gönderdi. - AFYONKARAHİSAR
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