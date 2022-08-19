Son dakika haberleri | Sulama göletinin vana kuyusuna giren 3 kardeş metan gazından zehirlenerek öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sulama göletinin vana kuyusuna giren 3 kardeş metan gazından zehirlenerek öldü

19.08.2022 10:54

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde bulunan sulama göletinden kanallara su verilmesini sağlayan vanaların yer aldığı kuyuya giren Enes Turan'ın (24) çıkmaması üzerine ağabeyleri Osman (40) ve Sadi Turan (39) da kuyuya indi.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen 3 kardeşin de geri dönmemesi üzerine yakınları itfaiyeye haber verdi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, metan gazından zehirlenen kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çalışmalar sırasında kuyudaki gazdan etkilenen itfaiye erleri Adem Karaman ve Mustafa Ev de Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Enes Turan, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sulama göletinin vana kuyusuna giren 3 kardeş metan gazından zehirlenerek öldü - Son Dakika

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