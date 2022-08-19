Son dakika haberleri | Sulama göletinin vana kuyusuna giren 3 kardeş metan gazından zehirlenerek öldü

Aradan uzun süre geçmesine rağmen 3 kardeşin de geri dönmemesi üzerine yakınları itfaiyeye haber verdi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, metan gazından zehirlenen kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde bulunan sulama göletinden kanallara su verilmesini sağlayan vanaların yer aldığı kuyuya giren Enes Turan 'ın (24) çıkmaması üzerine ağabeyleri Osman (40) ve Sadi Turan (39) da kuyuya indi.

Kaynak: AA

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