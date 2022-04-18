Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada

18.04.2022 11:42
Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada

Son dakika haberleri... AKSARAY'da sulama kanalına düşüp sürüklenen koyunu, vatandaşlar ile zabıta memuru kurtardı.

AKSARAY'da sulama kanalına düşüp sürüklenen koyunu, vatandaşlar ile zabıta memuru kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen koyunu görüp yardıma koştu. Kanalın üzerindeki köprüde bekleyen 4 kişi koyunu yakaladı. Bu sırada yardıma gelen zabıta memuru da koyunu ayaklarından tutarak sudan çıkardı. Kurtarma anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.Belediyeye bağlı veteriner kliniğine götürülen koyun, yapılan kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.


Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
YORUMLAR
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Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada - Son Dakika


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