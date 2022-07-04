Olay, dün akşam saatlerinde Kepezli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu. Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Muhammed Ali, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... SULAMA SIRASI KAVGASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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