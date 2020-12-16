Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü - Son Dakika

Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü

16.12.2020 10:09

Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü Kapasitesinin sadece yüzde 7'sinde su bulunan Afşar Baraj Gölü için tehlike çanları çalıyor Bu sene yaşanan kuraklığın en fazla hissedildiği Manisa'daki Afşar Baraj Gölü'nün suları çekilince gölün çevresi tarım alanına döndü MASKİ Genel Müdürü...

Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü

Kapasitesinin sadece yüzde 7'sinde su bulunan Afşar Baraj Gölü için tehlike çanları çalıyor

Bu sene yaşanan kuraklığın en fazla hissedildiği Manisa'daki Afşar Baraj Gölü'nün suları çekilince gölün çevresi tarım alanına döndü

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "Afşar Barajımız şuanda yüzde 7 kapasitede bulunmakta ve arazisinde tarım faaliyetleri başlamış durumda"

"Yağışların azalması, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bu oranlara düşmesi önümüzdeki yaz Manisa'daki tarımı olumsuz yönde etkileyecektir"

"Bu sıkıntıları yaşamaya devam edersek önemli tedbirlerin alınması gerekmekte"

MANİSA - Manisa'da Alaşehir Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkın kontrolü amacıyla 1977 yılında hizmete giren 84 milyon metreküp su hacmine sahip Afşar Baraj Gölünde su seviyesi yüzde 7 oranına düştü. Suları çekilen baraj gölünün etrafı tarım alanına dönerken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay yaşanan kuraklığın bu şekilde devam etmesi halinde ciddi önlemler ve tedbirler alınmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçe sınırları içerisinde Alaşehir Çayı üzerinde, sulama, içme suyu ve taşkın kontrolü amacı ile 1973-1977 yılları arasında inşa edilen 84 milyon metreküp hacme sahip Afşar Baraj Gölünün her yıl azalan su seviyesi bu sene kapasitesinin yüzde 7 oranına düşmesine neden oldu. Suların çekildiği alanlar tarım arazisine dönerken hem yeraltı hem de yerüstü sularının hızla azalmasının ciddi anlamda tedbirleri gündeme getirebileceğini belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay vatandaşlara, su kullanımına özen gösterilmesi, israf edilmemesi ve tasarruflu olunması çağrısını yineledi.

"Baraj kapasitesi yüzde 7 oranına düştü"

Su seviyesi yüzde 7 oranına düşen ve Alaşehir ilçe merkezinin içme suyu ve çevresindeki tarımsal sulamada kullanılan Afşar Baraj Gölünde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Afşar Barajımız şuanda yüzde 7 kapasitede bulunmakta ve arazisinde tarım faaliyetleri başlamış durumda. Afşar Barajımız Alaşehir ilçe merkezinin içme suyunu ve çevresindeki sulama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakta. Baraj gölünün kapasitesinin düşmesi nedeniyle hem geçtiğimiz yaz Alaşehir ilçemizin içme suyunda sıkıntı olmasına hem de sulamada sıkıntılar yaşanmıştır. Görüldüğü gibi su seviyesi sürekli düşmekte, yeraltı suları giderek azalmakta. Bu nedenle herkesin su kullanımına özen göstermesi, israf etmemesi ve tasarruflu olması çağrısını yineliyorum." diyerek vatandaşları su kullanımında tasarruflu olmaya davet etti.

"Böyle devam ederse önemli tedbirler alınması gerekli"

Yeraltı ve yerüstü sularının hızla azaldığına dikkat çeken Aslay, "Yağışların azalması, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bu oranlara düşmesi önümüzdeki yaz Manisa'daki tarımı olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Ümit ediyoruz ki bu kış inşallah bol yağışlı olarak geçer ve önümüzdeki yaz bu sıkıntıları yaşamayız. Ancak bu sıkıntıları yaşamaya devam edersek önemli tedbirlerin alınması gerekmekte. Yeraltı ve yerüstü sularının alarm vermeye başlamasıyla tüm illerimizde bir hareketlenme başladı. En son Çanakkale ilimizde Çanakkale Belediyesi birçok önlem almaya başladı. Suların belli miktarda verilmesi, merdiven yıkanması, araç yıkanması, halı yıkanması gibi faaliyetlerin yasaklanması gibi önlemler alınmaya başlandı. Tabii ki bu kuraklık bu sıkıntı devam ederse tüm illerde benzer açıklamaları görmemiz mümkündür." dedi.

Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü
Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü
Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü
Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü

Alaşehir, Tarım, Afşar, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor "Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa         
10:24
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu 2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu         
10:01
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı         
08:30
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 10:56:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei