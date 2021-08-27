Son dakika haberleri! Şule Yüksel Şenler, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

Hayatı mücadelelerle geçen ve kalemiyle cihat eden Şule Yüksel Şenler, vefatının 2. yılında kabri başında yad edildi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı (ŞYŞV) tarafından usta yazarın Mihrişah Valide Sultan İmareti'ndeki kabristanda anma programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın evliliklerine ara bulucu olduğu belirtilen Şenler'in hayırla yad edildiği programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"Kıymetli mücadelesini yeni nesillere aktarmalıyız"

ŞYŞV Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, burada yaptığı konuşmada, "Allah dualarımızı makbul eylesin; Şule Yüksel Şenler ablamızın bizlere bıraktığı emaneti ve mirası hakkıyla yaşatmayı, sürdürmeyi hepimize nasip etsin." dedi.

Şule Yüksel Şenler'in vefatından sonra dahi mücadelesine hizmet etmeye devam ettiğini dile getiren Usta, "Onun kıymetli mücadelesini yeni nesillere aktarmak ve yeni nesillerimizi de bu şuurla ve bu bilinçle yetiştirmek bizlerin vazifesi ve görevidir." değerlendirmesini yaptı.

Usta, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen sene kurulduğunu anımsatarak, vakfın çalışmalarının bereketli, hayırlı ve tesirli olmasını temenni etti.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ile ŞYŞV Yönetim Kurulu Üyeleri, Şenler'in sevenleri ve dostları da katıldı.