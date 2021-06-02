Son dakika haberleri... Süleymaniye'de DEAŞ mensubu 8 terörist öldürüldü - Son Dakika

Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Peşmerge komutanının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Peşmerge güçleri, DEAŞ'ın Süleymaniye'nin Kifri ilçesi kırsalında tespit edilen yeraltı hücrelerine pazar akşamı operasyon düzenledi.

8 teröristin öldürüldüğü operasyonda DEAŞ'ın yer altı hücreleri arasında bağlantıyı sağlayan bir tünel ile iki silah deposu imha edilirken çok sayıda araç da kullanılamaz hale getirildi.

Geniş bir alanda devam eden hava destekli operasyona Fransız askerlerinin de destek verdiği belirtildi.

Peşmerge komutanı, terör örgütünün bölgede çok sayıda yeraltı hücresinin bulunduğunu, bunların tek tek imha edilinceye kadar operasyonun süreceğini söyledi.