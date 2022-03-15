Son dakika haberleri! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel kırsal mahalleleri ziyaret etti

15.03.2022 09:31
Son dakika haberleri! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel kırsal mahalleleri ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Yenice ve Semetli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüksel, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, kırsal mahallelerle ilgili gerçekleştirilen yatırım ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yenice Muhtarı Serkan Hatay ve Semetli Muhtarı Bayram Yazır ile bir araya gelen Yüksel, mahallenin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Yüksel, kırsal mahallelere belediye olarak verdikleri öneme dikkati çekerek gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetlerle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Ziyarette, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı da Yüksel'e eşlik etti.

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Cüneyt Yüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika


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