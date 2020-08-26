Son dakika haberleri! Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı

Son dakika gelişmesine göre Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakıyla kutlandı.

Son dakika haberleri! Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı, System.String[]

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakıyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zaferin önemine ve anlamına yakışır bir yere dönüştürüldüğünü ifade ederek, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan'ın 44 bin 2275 metre boyutlarında siluetinin kazındığını söyledi.

Her köşesi ayrı bir tabii ve tarihi özellik taşıyan Türkiye'de halihazırda 44 milli park bulunduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Milli parklarımızın bir kısmı ise tarihi milli park statüsü ile korunuyor. Bu statüde yer alan sahalarımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içerisinde barındırması; kültürel ve tarihi olayların tanıklık eden yerler olmaları hasebiyle de ayrıca önem arz ediyor" diye konuştu.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Anadolu'nun yurt edinilmesinde mihenk taşı olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu muharebenin cereyan ettiği alanları kapsayan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı da tarihi milli park statüsü ile korunan alanlarımızdan birini teşkil ediyor. Bu kapsamda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyor ve alanda tarihi bilinci güçlendirecek yatırımları halkımızla buluşturuyoruz" dedi.

Milli Park 949. yıl dönümü kutlamalarına hazır

Milli Park'ta yapılan çalışmalara da değinen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Milli parkın ilan edildiği 2018 yılında alanda fetih yolu, namazgah, şadırvan, protokol hizmet birimi, helikopter pisti yapımı ile merasim alanlarının düzenlenmesi yapıldı. Geçtiğimiz yıl ise giriş kontrol birimleri, su deposu, ilave helikopter pisti hizmete alındı. Ayrıca halkımızın tarihi bir atmosfer içerisinde aynı zamanda doğa ile baş başa vakit geçirebilmesi maksadıyla Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yaparak hizmete sunuldu. Bu yıl da idare binası, cami tadilatı, şadırvan, güvenlik kamera sistemi, ilave bin tonluk su deposu ve sondaj kuyuları, bitkisel ve yapısal peyzaj çalışmaları ile millet bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, çelik yaya köprüsü, çocuk oyun alanı yapımı gibi pek çok yatırım yaparak sahayı zaferin 949. yılı kutlama törenleri öncesinde hazır hale getirdik. Sonuç olarak Milli Park'ın ilanından bugüne 63,2 milyon TL'lik hizmeti halkımızın istifadesine sunduk."

Sultan Alparslan'ın silüeti bize yurt olarak hediye ettiği topraklara kazındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasında da değindiği gibi Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt ruhunu yaşatabilmek ve bu topraklara ebediyen sahip çıkılacağını göstermek amacıyla Milli Park'ın bitişiğindeki 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak Sultan Alparslan'ın 44 bin 2275 metre boyutlarında silueti oluşturuldu. Bu devasa silüet için Guinness'e başvuruda bulunuldu, tescil süreci de devam ediyor. - ANKARA

Sultan Alparslan, Cumhurbaşkanı, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı - Son Dakika

Son Dakika

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