İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Sultanahmet'teki turistik taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasının avukatı Abide Gülel Birsen, İBB tarafından işletme ruhsatlarının yenilenmediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.

İBB tarafından faaliyetleri sonlandırılan Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları, araçlarının gece çekicilerle kaldırılması üzerine Yenikapı Sahili'nde basın açıklaması yaptı.

Avukat Birsen, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2002'de aldığı karar üzerine 2011'de ihaleyi kazanarak sözleşmelerini yaptıklarını ve durakları kiraladıklarını söyledi.

Salgın dönemine denk geldiği için İBB'nin 3 yazısıyla 10 yılın sonunda sürelerinin uzatıldığını belirten Birsen, şöyle konuştu:

"Şu an hala bizim sözleşmemiz devam ederken duraklarımız bize kiralıkken İBB, dün ve bir önceki gün zabıta eliyle bizi tahliye etmeye çalıştı. Dün sabaha karşı da bütün otobüslerimiz yine İBB'ye bağlı trafik ekiplerince otoparka çekildi. Öncelikle değinmek istediğimiz konu İBB'nin neye dayanarak bunu yaptığı. İBB vekilleriyle görüştük. Dediler ki 'Artık hatları biz işleteceğiz.' 'Kararınızı gösterin.' dedik. Çünkü buna ancak UKOME karar verebilir. UKOME'nin zaten bir kararı var. Onların bize gösterdiği ise sadece toplu taşımaya ilişkin bir karardı."

"Tahliye edilmemiz hukuka aykırılık"

İBB'nin, kendi firmalarının otobüsleri gibi giydirdiği araçları duraklarına park ettiklerini anlatan Birsen, 650 liraya satılan biletle İBB'nin indi bindi turistik hat işletmeciliğine başladığını, bunun da hukuka aykırı olduğunu savundu.

Hukuka aykırılığın sadece bununla bitmediğini öne süren Birsen, "Bizim (Sultanahmet'ten) zabıta ekipleriyle tahliye edilmemiz hukuka aykırıdır. Eğer sözleşmemiz bittiyse öncelikle tahliyemizi icra müdürlükleri vasıtasıyla yapabilirsiniz. İkincisi eğer sözleşmemiz bittiyse ihaleye çıkarsınız. Çünkü UKOME bunu söylüyor. Biz buna ilişkin tabii ki davalarımızı açtık." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte onlarca insanın işsiz kaldığını, milyonlarca dolarlık yatırımın şu anda otoparkta bekletildiğini anlatan Birsen, İBB'nin gerekçe olarak kendilerine ruhsatlarının olmadığını söylediğini ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.

Birsen, İBB'nin işletme ruhsatlarını yenilemediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtıklarını belirterek, ayrıca kiracı olduklarının tespiti, haksız rekabet ve marka ihlali konusunda da ticaret mahkemesine başvurduklarını bildirdi.