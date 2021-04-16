Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekiplerinden 373 Bin Koronavirüs Denetimi - Son Dakika

SULTANBEYLİ İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında 108 bin 864 iş yeri denetimi, 264 bin 700 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 373 bin 564 denetim gerçekleştirdi. İlçe Salgın Denetim Merkezine ulaşan 3 bin 335 ihbarın tamamı kısa sürede incelenerek, sonuçlandırıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin içerisinde yer aldığı Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar 108 bin 864 iş yeri denetimi, 264 bin 700 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 373 bin 564 denetim gerçekleştirdi.

İZOLASYON ALTINDAKİ VATANDAŞLARA 264 BİN DENETİM YAPILDI

Koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart 2020 tarihinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen 264 bin 700 izolasyon denetiminde 131 kişiye 418 bin 602 lira idari para cezası uygulandı, 40 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerine 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak devam ediyor. Devletimizin Ramazan ayının başında getirmiş olduğu yeni tedbirler ve kısıtlamalar konusunda tüm vatandaşlarımızı ve iş yeri sahiplerini bilgilendiriyoruz. Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca özellikle kalabalıkların oluşabileceği alanlarda denetimlerine aralıksız olarak devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan ricam tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır. Tedbirlere hep birlikte uyarsak koronavirüsü yenebiliriz" dedi.

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- İstanbul