SULTANBEYLİ'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan dört katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptanı Derya Caddesi üzerindeki dört katlı bir binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak üzere önceden boşaltılan binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının alevleri fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan çatıya müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevleri fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan Yılmaz Ağın, yangınla ilgili Balkona çıkmıştım, direkt yangını gördüm. Seri bir şekilde itfaiyeye haber verdim. Sonra binanın sahiplerine haber verdim. Binanın boş olması bizim için en büyük teselli oldu zaten. Kentsel dönüşümden dolayı müteahhide verilecekti, onun için boşaltılmıştı dedi.