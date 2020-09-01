Sultanbeyli'de Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulunun çalışmaları değerlendirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalışarak güçlü bir mücadele verdiğini ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Koronvirüsle mücadele kapsamında ilçede çok titiz ve ciddi çalışma yürüttüklerini aktaran Kubilay, şu bilgileri verdi:

"Maske, mesafe ve hijyen konusunda ilçemizde bugüne kadar 26 bin 394 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 93 iş yeri ve 2 bin 356 kişiye 4 milyon 534 bin 726 lira idari para cezası uyguladık. Salgın denetim merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları kaymakamlığımız koordinesinde, belediyemiz ve ilgili kurumların iş birliğinde yürütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uymayanları çağrı merkezimize şikayet ediyor, 15 mahallemizde oluşturduğumuz denetim ekipleri de anında şikayet konusuyla ilgili denetimlerde bulunarak gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor."

Filyasyon çalışmalarıyla hastalıkla toptan mücadele ettiklerini ve temaslı hastaları tespit edip 14 gün süreyle izole etmeye çalıştıklarını aktaran Kubilay, şunları kaydetti:

"Sağlık müdürlüğümüz koordinesinde aile hekimlerimiz, emniyet müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz düzenli olarak koronavirüs hastalarının ve temaslılarının takiplerini sürdürüyor. İlçemizde oluşturduğumuz 33 filyasyon ekibi de sahada görev yaparak vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için mücadele ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza her türlü yardımı ve kolaylığı sağlıyoruz.

Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz. Şu anda yürütülen çalışmalar ilçemiz için hayati öneme sahip, sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kurallara uyacağız, kurallara uymayanları uyaracağız, hala kurallara uyulmuyorsa Salgın Denetim Merkezimize ihbarda bulunacağız. Salgın denetim merkezimizde yapılan ihbarları anında inceleyerek salgının ilçemizde yayılmaması için gerekli çalışmaları yürütecek."

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya da toplantıda çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.