Son dakika: Sultanbeyli'de lüks otomobilin farları çalındı; o anlar kamerada - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ SULTANBEYLİ'de otomobillle ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, siyah otomobil ile gelen üç kişi, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Araçtan inen iki kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken biri de geldikleri araçta bekledi. Lüks aracın yanına gelen iki şüpheli ellerindeki alet ile 30 saniyede otomobilin iki farını söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. Sabah oto galeriye gelen Hasan Kardaş lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsılık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"YİNE BAŞIMIZA GELDİ"Galeri Sahibi Hasan Kardaş, "Aynı kez yine başımıza geldi. O hırsızlıkta çalınan far aynı markaydı ama modeli farklıydı. O ve bugünkü de gece saatlerinde çalındı. Araçlarımızın farlarını çalıyorlar. Çaldıkları halde sattıkları zaman bir para etmiyor. Ama mağduriyetini biz çekiyoruz. Bu hırsızlar şebeke. Başka galerilere de girmişler. Bizim gibi bir sürü mağdur arkadaşlarımız var. Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz." dedi