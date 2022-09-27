Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yaparken düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bıyık'ın şehit haberini alan yakınları Sultanbeyli'deki evine akın etti. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Enes Bıyık'ın ailesinin haberi alır almaz Gebze'ye gittiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! SULTANBEYLİ'DE ŞEHİT EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ - Son Dakika

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