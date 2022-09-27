Son dakika haber! SULTANBEYLİ'DE ŞEHİT EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! SULTANBEYLİ'DE ŞEHİT EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

27.09.2022 22:21

Son dakika haberine göre KOCAELİ, Gebze'de bakıma alınan gemide çalışma yapıldığı esnada denize düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu.

KOCAELİ, Gebze'de bakıma alınan gemide çalışma yapıldığı esnada denize düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu. Şehidin Sultanbeyli'deki evine ateş düştü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yaparken düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bıyık'ın şehit haberini alan yakınları Sultanbeyli'deki evine akın etti. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Enes Bıyık'ın ailesinin haberi alır almaz Gebze'ye gittiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SULTANBEYLİ'DE ŞEHİT EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 02:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! SULTANBEYLİ'DE ŞEHİT EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement