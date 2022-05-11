Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.

Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Mesai arkadaşları hastane önünde toplandı

Kaza haberini alan Duman ve Baykara'nın mesai arkadaşları, motosikletleriyle hastane önünde toplandı. Şehidin cenazesi, hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aslen Ordulu olduğu ve ailesinin Bursa'da yaşadığı öğrenilen şehit polis memuru Duman'ın cenazesinin, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Ordu'ya gönderileceği kaydedildi.

Aracı terk edip kaçan 5 kişi yakalandı

Polis ekibinden kaçan araç bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu. Polisin yaptığı çalışma sonucu, olay sırasında araçta oldukları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 5 kişi yakalandı.

Üzerinde plaka bulunmayan aracı yaşı küçük, ehliyetsiz şüphelinin kullandığı ve aracın babasının adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.