Son dakika haberleri | Sultanbeyli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Genç Osman Caddesi ile Zonguldak Sokak kesişiminde, içinde yolcu bulunan Rıdvan S. idaresindeki 34 TDC 10 plakalı taksiyle, İsmail M. idaresindeki 57 AAF 308 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışma sonucu takside sıkışan yolcu ile iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri taksi içinde sıkışan yaralıyı kurtardı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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