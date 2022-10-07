Son dakika haberleri! Sultangazi'de 17 yaşındaki Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sultangazi'de 17 yaşındaki Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

07.10.2022 13:15
Son dakika haberleri! Sultangazi'de 17 yaşındaki Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Nusret Tekin ile tutuksuz sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can ve Doğan Şençalar katıldı.

Müşteki sanık Servet Sürücü ve müdahillerin katıldığı duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü sundu.

Mütalaada, Nusret Tekin'in Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı yakınlarında yaşadığı, sanık Aysun Çelebi ile maktul Cemile Şenel'in Tekin'in evinde ara ara kaldıkları anlatıldı.

Aysun Çelebi ile Nusret Tekin arasında birliktelik yaşandığı kaydedilen mütalaada, olay günü bahse konu ikamette Cemile Şenel, Aysun Çelebi, Nusret Tekin, Ramazan Ronani Çakın'ın bir arada oldukları, aralarında tartışmalar yaşanmasının ardından çağrılması üzerine Servet Sürücü'nün olay yerine gittiği bildirildi.

Mütalaada, Sürücü'nün de gelmesiyle devam eden tartışmada, Nusret Tekin'in, Sürücü'ye tabanca yönelttiği, bunun üzerine araya diğer sanıkların girdiği, o sırada Sürücü'nün, "Misafire silah mı doğrultuyorsun? Eğer o silahı doğrultuyorsan çekip vuracaksın, hiç göstermeyeceksin, delikanlılık böyle olmaz." şeklinde sözler söylediğini belirtildi.

Sonrasında Tekin'in hedef gözeterek Sürücü'ye ateş açtığı ancak diğerlerinin araya girmesiyle tabancanın yönünü değiştirdiği ve orada bulunan Cemile Şenel'in vurularak hayatını kaybettiği anlatılan mütalaada, Tekin'in, çok yakınında bulunan kişilerin zarar görebileceğini ön görmesine rağmen eylemine devam ettiği, 17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümüne sebep olduğu bildirildi.

14 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Mütalaada, Nusret Tekin'in, Servet Sürücü'ye karşı "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", Cemile Şenel'e yönelik "çocuğa karşı olası kastla öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 7 yıl 9 aydan 14 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Doğan Sençalar'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, müşteki sanık Servet Sürücü'nün "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanık Ramazan Ronani Çakın'ın her iki suçtan da 6 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mütalaada, Aysun Çelebi ile Tuğba Can'ın delil yetersizliğinden beraatinin istendiği mütalaanın açıklanmasının ardından sanıklara savunmaları soruldu.

Nusret Tekin, maktulün ölümüne sanıklar Aysun Çeleni ve Tuğba Can'ın sebep olduğunu, kendisiyle sanık Ramazan Ronani Çakın'ın ise cinayete vesile olduklarını savundu.

Diğer sanıkların beraat talebinde bulunmasının ardından bir tanığın ifadesiyle taraf avukatlarının beyanları alındı.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tekin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Cemile Şenel, Sultangazi, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sultangazi'de 17 yaşındaki Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

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