Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Eski Habipler Mahallesi Arnavutköy Habipler yolu üzerindeki demir tel fabrikasında sobadan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi 'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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