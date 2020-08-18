Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

Sultangazi'de boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan yoğun dumanlar paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathaneden çıkan, paniğe neden olan siyah dumanlar tüm mahalleyi sardı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında imalathanede kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Görüntü Döküm:

-----------

-Yangından görüntüler

-Yoğun duman

-Ekiplerin müdahalesi